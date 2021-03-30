ARTVİN Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu
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ARTVİN Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulunduARTVİN'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda, Taylan Berk Açak'a ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

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Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu

ARTVİN'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda, Taylan Berk Açak'a ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Açak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki kanyonu gezen turistler, bir erkek cesedi görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekibinin yaptığı incelemede, cesedin Kars nüfusuna kayıtlı Taylan Berk Açak'a ait olduğu tespit edildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Taylan Berk Açak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARTVİN Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu
ARTVİN Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu
ARTVİN Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu
ARTVİN Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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