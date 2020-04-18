Artuklu'da evlere gazete ve ekmek dağıtımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Artuklu'da evlere gazete ve ekmek dağıtımı - Haberler
Gökpınar, Artuklu, Mardin, Güncel

Artuklu'da evlere gazete ve ekmek dağıtımı

Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların evden çıkmaması için tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

18.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:33
Artuklu'da evlere gazete ve ekmek dağıtımı

Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların evden çıkmaması için tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mardin Artuklu ilçesinde Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar Başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) Belediye zabıta ekipleri, fırıncı esnafı ve gazete dağıtım şirketiyle birlikte vatandaşların gazete ve ekmek ihtiyacını sabahın erken saatlerinde giderdi. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ekiplerin geceden sabaha kadar hızla bir şekilde organize olduğunu ve günün ilk ışıklarında vatandaşın kapısında ekmek ve gazetelerini hazır ettirdiğini söyledi. Kaymakam Gökpınar, "Devlet olarak her zaman vatandaşın yanındayız. Mutfağın en temel ihtiyacı ekmek ve evde vatandaşların daha iyi vakit geçirebilmesi için gazetelerin dağıtımını sağlamış bulunmaktayız. Korona virüs vakasının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımız evlerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde kalsınlar, bizler her türlü ihtiyaçlarını kendilerine iletmeye devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
İstanbul'da hareketli dakikalar! Koronalı vatandaş, polis kontrolünde durduruldu Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Koronalı vatandaş, polis kontrolünde durduruldu
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı Haberler
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Haydar Baş Hulusi Akar Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Ece Erken Ebru Polat Hande Yener
Spor Rüştü Reçber Ergin Ataman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ivan Obradovic
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Futbolcu
Şu an buradasınız: Artuklu'da evlere gazete ve ekmek dağıtımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 15:30:34. #1.15#
title