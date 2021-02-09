Arto kimdir? Arto'nun gerçek adı ne? Arto nereli, kaç yaşında? Harutyan Dalga kimdir?
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Arto kimdir? Arto'nun gerçek adı ne? Arto nereli, kaç yaşında? Harutyan Dalga kimdir?

09.02.2021 16:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:05
Arto kimdir? Arto'nun gerçek adı ne? Arto nereli, kaç yaşında? Harutyan Dalga kimdir?

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Arto Dalga, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Arto kimdir? Arto'nun gerçek adı ne? Arto nereli, kaç yaşında? Harutyan Dalga kimdir?

Bircan Bali ve Seren Serengil ile sunduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da sözleri ve yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyada gündeme gelen Arto, son günlerde yaptığı farklı açıklamalarla dikkat çekmektedir. Arto Dalga hakkındaki tüm merak edilenleri yazımızdan bulabilirsiniz...

ARTO KİMDİR? HARUTYAN DALGA KİMDİR?

Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Sahne şovlarından sonra Arto olarak tanınan Dalga, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Arto, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 55 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinde okumuştur. 1997 yılında sahnelerde yerini almaya başlayan ve sivri diliyle sürekli dikkat çeken Arto, ortağı Ataberk Oral ile birlikte Beyoğlu'nda Zilly diye bir gece kulübü sahibidir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:28:08. #1.15#
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