Arto'dan Aygün Aydın'a olay gönderme
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Arto'dan Aygün Aydın'a olay gönderme

Arto'dan Aygün Aydın'a olay gönderme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aygün Aydın, kendisi hakkında konuşan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya demeğini bırakmadı. Arto ise, oyuncuya ağır göndermede bulundu. İşte detaylar...

Hakan Sabancı'yla adı aşk dedikodularına karışan Aygün Aydın, 'Söylemezsem Olmaz' programında yorum yapan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya demediğini bırakmadı. Oyuncu Instagram'dan, "İki tane kakalak bir tane ne idüğü belirsiz hakkımda konuşuyormuş. G*tünden element uydura uydura bir hal oldunuz. "Hakan çıplak fotoğraflarını elaleme atıyormuş" lafı ağzımdan çıkmadı. Siz işsiz misiniz? O televizyon başına sizi kim koydu. Sen git (Seren Serengil) o yüzündeki botoksları düzelt. Uzaylı gibi bakıyorsun. Hakkımda ileri geri konuşuyorsun. Canımı sıkmayın hepinizle uğşarım. Teyzem ninem yaşında demem yemin ederim seni döverim" açıklamasını yaptı.

Arto, Instagram'dan motor ve kaşar emojilerini koyarak, "Senin ne olduğun ama gayet belli" diyerek, Aydın'a gönderme yaptı.

Seren Serengil ise, "Kazandığımız hakaret davalarından elde ettiğimiz parayı tüm ekip arkadaşlarımı Bali'ye davet ederek değerlendireceğim. Bu sefer herhangi bir yere bağışlamayacağım çatır çatır yemek istiyorum" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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