Arter öğrenme programı söyleşi ve sergi turu ile başlıyor!

10.09.2019 09:40

Programın ilk etkinliğinde Ayşe Erkmen ve serginin küratörü Emre Baykal, Erkmen'in Beyazımtırak isimli kişisel sergisinden yola çıkarak 14 Eylül Cumartesi günü bir söyleşi gerçekleştirecekler. 15 Eylül Pazar günü ise sanatçı Céleste Boursier-Mougenot ve offroad, v.2 sergisinin küratörü Selen Ansen eşliğinde bir sergi turu düzenlenecek.

İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik süreç ve etkinlikler sunan Arter Öğrenme Programı, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor. Sanatçılar, ziyaretçiler ve paydaşlar arasında uzun süreli bağlar kurmayı hedefleyen programda; kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarının yanı sıra uzun soluklu programlar yer alıyor.

Çağdaş sanatı üretildiği bağlam, ziyaretçilerin gündelik deneyimleri ve hayal gücüyle ilişkilendirerek yorumlamaya açan Öğrenme Programı kapsamında her hafta Arter'de sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri düzenlenecek. Programın ilk etkinliği olarak; Arter'in açılış programında Beyazımtırak isimli kişisel sergisiyle yer alan sanatçı Ayşe Erkmen ve serginin küratörü Emre Baykal, 14 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Sevgi Gönül Oditoryumu'nda "Ne Ol-muş?" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecekler. Erkmen ve Baykal, sergiden yola çıkarak Erkmen'in üretim sürecine yön veren düşünsel ve fiziksel jestler, yapıtların mekânla kurduğu ilişkiler üzerine konuşacaklar.

15 Eylül Pazar günü saat 15.00'te ise Karbon'da, Céleste Boursier-Mougenot ve offroad, v.2 sergisinin küratörü Selen Ansen eşliğinde Boursier-Mougenot'nun geçici olarak konumlandırıldıkları fiziksel mekânın sınırları içinde seyreden üç adet kuyruklu piyanodan oluşan ses yerleştirmesini temel alan bir sergi turu gerçekleştirilecek.

2 Ocak 2020'ye kadar sergilere girişin herkes için ücretsiz olduğu Arter'de, 14 ve 15 Eylül'de düzenlenecek söyleşi ve sergi turuna katılım da ücretsiz ve herkese açık.

Kaynak: Bültenler