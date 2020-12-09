Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı

1 Haziran'da başlayan Kontrollü Sosyal Hayat dönemi ile birlikte koronavirüs vaka sayıları artışa geçti. Özellikle son günlerde 30 bin bandında açıklanan vaka sayılarının ardından Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de toplandı.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Toplantıda, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanılmayacağı ve kısıtlamaların genişletilmesi ele alınacak. Kritik toplantıda vaka ve vefat sayılarına göre yeni bir yol haritası çizilecek. Bilim Kurulu'nda ayrıca yoğun bakımlardaki doluluk oranı, alınan tedbirlerin etkileri de ele alınacak.

Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

8 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 593'ü semptomatik olmak üzere toplam 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 211 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 314'e, toplam hasta sayısı ise 552 bin 304'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5245 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5245 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 441 bin 515'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya, ağır hasta sayısı ise 5882'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.