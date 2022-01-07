70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik eşik belirlendi

Koronavirüsün daha tehlikeli varyantı olan Omicron nedeniyle 70 bine dayanan vaka sayıları akıllara "Kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusunu getirdi. Son dönemde sık sık gündeme gelen kısıtlamaların hasta doluluk oranına göre gündeme geleceği belirtildi. Bu kapsamda vakaların hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları yakından izleniyor.

HASTANE DOLULUK ORANLARI HENÜZ TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞMADI

Hastaneye yatışlarda ve doluluk oranlarında önlem gerektirecek seviyeye henüz ulaşılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 5 Ocak'taki Bilim Kurulu'nun ardından, vaka sayılarındaki artışın henüz benzer oranda hastanelere yansımadığını açıklamıştı. Bakan Koca, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamasında ise artan vakaların hastaneye yatışlarına yüzde 4,6 artış şeklinde yansıdığını ifade etmişti.

KISITLAMALARIN GELMESİ HASTANE DOLULUK ORANLARINA BAĞLI

Hastanelerdeki durum korkulacak durumda olmamasına rağmen yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor. Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.

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Sizce, artan #vaka sayılarının ardından kısıtlamalar geri gelmeli mi? — Haberler (@Haberler) January 7, 2022

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