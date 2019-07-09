Artan sıcaklar Sakçagözü Şelalesi'ne ilgiyi artırdı - GAZİANTEP

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi artan sıcaklarda serinlemek isteyenler, piknikçiler ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu.

Gaziantep-Adana Karayolunun 42. kilometresinde bulunan Sakçagözü Şelalesi, hem ilçe hem de Gaziantep merkezinden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çocuklar, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlayan şelalenin altında yüzerken bazı vatandaşlar da elbiseleriyle suya girerek serinliyor.

Nurdağı Belediye başkanı Ökkeş Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, genellikle hafta sonları kalabalıklaşan şelalenin vatandaşların ihtiyacını karşılamadığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle yapacakları çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin ivedilikle mesire haline getirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA