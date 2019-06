Arsuz'da festival coşkusu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali başladı.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katılacak.

Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off-road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapılacağı festival 3 gün sürecek.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, festivale Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 100 kulübün katılacağını söyledi.

Festivale bu yıl yoğun ilginin olduğunu belirten Sarı, "Festivalde birbirinden güzel spor ve etkinlikler düzenlenecek. Herkesi Doğu Akdeniz'in incisi Arsuz'a bekliyoruz. Her yıl düzenlediğimiz festivale ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yılda vatandaşlarımıza güzel bir 3 gün geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

