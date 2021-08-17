Arslantepe Höyüğünün Turizme Kazandırılması için Toplantı Düzenlendi
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Arslantepe Höyüğünün Turizme Kazandırılması için Toplantı Düzenlendi

Arslantepe Höyüğünün Turizme Kazandırılması için Toplantı Düzenlendi
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Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla birlikte höyüğün, turizme kazandırılması için eksikliklerinin tamamlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Aykome Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla birlikte höyüğün, turizme kazandırılması için eksikliklerinin tamamlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Aykome Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

Arslantepe Höyüğünün bilinirliğinin arttırılması, tarihi dokusunun korunması, ziyaret amacıyla gelmek isteyenler için daha uygun koşulların oluşturulması için yapılan toplantı tüm paydaşların katılımı ile höyüğün geleceğine dair değerlendirmeler konuşuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapmış olduğu konuşmasında "Bundan sonraki sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz daha da artmıştır. Karşılama alanlarının, simülasyon merkezinin ve sosyal donatı dediğimiz mekanların olması, ayrıca yine etkileşim alanı içerisine girebilecek bir kütüphanenin yapılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak bir çalışma içerisine girmemiz lazım" dedi.

Vali Aydın Baruş ise tüm kurumlar olarak ziyarete gelenlere daha iyi bir ortam sunulması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirerek başladığı konuşmasını; "Dünyayı yöneten ilk sarayın bulunması münasebetiyle çok önemli bir yer. Bu güzel yerin, tüm insanlığa hizmet eder hale gelmesi ve ziyarete açık olması için alanda insanlarımızın rahatça hareket edeceği bir ortam sunmamız gerekiyor. Bu noktada toplantımızda yönetim planına göre görevli olan kurumların şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve bundan sonra koordinasyon halinde yapacağı çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldik. Görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazı ekibimiz bu yılki kazılarına başladı, İnşallah bu sene de dünyanın dikkatini çekecek çok değerli eserler çıkar. Şimdiye kadar giden tarihin çok daha eskisine rastlarız" diyerek tamamladı.

Toplantıya Vali Baruş'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Aladağ, Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Arslantepe Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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