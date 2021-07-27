Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Mirası Listesinde
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Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Mirası Listesinde

Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Mirası Listesinde
Deutsche Welle - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendi.Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 44'ncü Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu'nun bilinen en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesine karar verildi.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, höyüğün Yakın Doğu olarak adlandırılan bölgede devletli toplumdan ve yazıdan önce, kendine özgü bir bürokratik sistemin ortaya çıkmasına yol açan süreçleri gösterdiği ifade edildi.

Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe, 30 metre yüksekliğinde bir höyük. UNESCO'nun açıklamasına göre, alanda yapılan çalışmalar bölgenin MÖ 6'ncı binyıldan geç Roma dönemine kadar insan yerleşimi bulunduğunu doğruluyor. Arslantepe Höyüğü'nün en belirgin dönemiyse, kerpiçten saray kompleksinin inşa edildiği Geç Kalkolitik dönem olarak gösteriliyor. Arslantepe Höyüğü'nün bulunduğu bölgede aralarında dünyada şimdiye kadar bilinen en eski kılıçların da bulunduğu, çok sayıda metal nesne ve silaha da rastlandı.

Türkiye'den listeye giren 19'uncu dünya mirası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması; Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü'nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44'üncü Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Arslantepe Höyüğü, 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Son verilen kararla kalıcı olarak Dünya Mirası Listesi'nde olacak.

Toplantıda Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar verilen diğer yerler arasında Japonya'daki Amami-Oshima, Tokunoshima, Kuzey Okinawa ve Iriomote adaları, Tayland'daki Kaeng Krachan Orman Kompleksi, Gürcistan'daki Kolşik Yağmur Ormanları da var.

Kaynak: Deutsche Welle

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