Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin - Haberler
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Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin

Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin
AA / Yeter Erdine - Haberler | Kültür Sanat

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde güzel enstantaneler objektiflere yansıdı.

MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde güzel enstantaneler objektiflere yansıdı.

Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında bulunan ve geç kalkolitik dönemden demir çağına önemli buluntulara rastlanan, Hititlerden, Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık höyük, Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Höyük yüzeyi ve buradaki dünyada bilinen en eski kerpiç sarayın çatısı karla kaplandı.

Buradaki kazılarda çıkarılan kral Tarhunza heykelinin höyük girişindeki replikası da kardan pelerinini giydi.

Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin

Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin

Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin

Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

UNESCO Dünya Mirası, Fırat Nehri, Malatya, kar, Kültür Sanat, Haber

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