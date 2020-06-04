Arslanbek Sultanbekov, "Osman Bey" ile müzikseverlerin karşısına çıktı
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Arslanbek Sultanbekov, "Osman Bey" ile müzikseverlerin karşısına çıktı

"Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, "Kuruluş Osman" dizisine özel bestelenen "Osman Bey" marşını yorumladı.

04.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:13

"Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, "Kuruluş Osman" dizisine özel bestelenen "Osman Bey" marşını yorumladı.

Yapımcılığını Bozdağ Müzik'in üstlendiği, sözlerini Ozan Bodur'un kaleme aldığı eser, ilk kez dizinin 24'üncü bölümünde seslendirdi.

Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine "Ozan" rolüyle konuk olan sanatçının "Osman Bey" eseri, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Sultanbekov'un özgün yorumuyla beğeni toplayan "Osman Bey" marşının sözleri şöyle;

"Gi·rdi·ği·nde yi·rmi· yaşına

Muştu geldi· kutlu düşüne

Cümle zali·mleri·n başına

Saklı bi·r dert gi·bi· Osman Bey

Harcı Edebalı'nın harcı

Kahrolsun kafi·rleri·n burcu

Ertuğrul Gazi·'ni·n övüncü

Farklı bi·r yi·ği·tti·r Osman Bey

Boz yeleli· doru atlarla

Güçlü zırh, zağlı pusatlarla

Tunç yürekli· yi·ği·t alplarla

Yazdı bi·r destan Osman Bey

Mazlumlar inlerken kahrından

Topraklar sarsıldı çağrından

Çıktı bi·r devlet ta bağrından

Görklü bi·r yurt gi·bi· Osman Bey

Baş eğdi·rdi· ni·ce soylara

Gök aradı kızıl tuğlara

Vurdu pençeyi· zali·mlere

Kara bi·r kurt gi·bi· Osman Bey"

Arslanbek Sultanbekov, 'Osman Bey' ile müzikseverlerin karşısına çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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