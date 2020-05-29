Arslanbek Sultanbekov Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi
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Arslanbek Sultanbekov Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi

Arslanbek Sultanbekov Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi "Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi.

29.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:36

Arslanbek Sultanbekov Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi

İSTANBUL - "Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi.

"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Mehteran Takımı'nın eşliğinde Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Öte yandan klip akşam fetih kutlamaları kapsamında da yayınlanacak.

Arslanbek Sultanbekov Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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