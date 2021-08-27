Arslan, Saruhanlı'da İncelemelerde Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Saruhanlı ilçesi Mütevelli ve Kayışlar Mahallelerinde devam eden üstyapı düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Saruhanlı ilçesi Mütevelli ve Kayışlar Mahallelerinde devam eden üstyapı düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile hayata geçirilen projeler, il genelinde hız kesmeden devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirmek ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da, İştirakler ve Koordinasyon Şube Müdürü Ersoy Vitaş ve Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ile birlikte üstyapı çalışmalarının devam ettiği Mütevelli ve Kayışlar Mahallelerini ziyaret etti.

İlk Ziyaret Mütevelli'ye

Arslan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Mütevelli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Heyete incelemelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu da eşlik etti. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallede, kilit parke taşı ve kaldırım düzenlemeleri yapılıyor. Mütevelli Mahallesi'ndeki çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Arslan, ekiplere kolaylıklar diledi.

Kayışlar Çalışmalardan Mutluluk Duyuyor

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve beraberindekiler daha sonra Kayışlar Mahallesi'ni ziyaret etti. Kayışlar Mahalle Muhtarı ve MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ile vatandaşlar da Büyükşehir heyetine incelemeler sırasında katıldı. Başkan Cengiz Ergün ile birlikte mahallelere hizmetin kalitesinin arttığını belirten Ulu, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Saruhanlı ilçesinin iki mahallesinde yapılan düzenlemelerin başarıyla ilerlediğini dile getiren Daire Başkanı Ersoy Arslan, "Salihli'deki Kilit Parke, Beton Boru ve Büz Fabrikasında imal ettiğimiz ürünlerin uygulama alanındaki istiflenmesi, geri dönüşüm yapılan paletlerin durumu, yüklenici firma yetkililerinin, muhtarların ve vatandaşların ürünlerimiz hakkındaki görüşlerini öğrendik. Ziyaret ettiğimiz noktalarda memnuniyetin olması ve bunun herkes tarafından dile getirilmesi bizleri sevindirdi. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre