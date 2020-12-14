Arslan'ın ismi konferans salonuna verildi
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Arslan'ın ismi konferans salonuna verildi

14.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:46
Arslan'ın ismi konferans salonuna verildi

5 Aralık 2020 Cumartesi günü vefat eden ZBEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Doç. Dr. Ali Arslan'ın ismi yeni İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yaşatılacak.

5 Aralık 2020 Cumartesi günü vefat eden ZBEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Doç. Dr. Ali Arslan'ın ismi yeni İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yaşatılacak.

Merhum Arslan'ın ismi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak BEÜ Senato Kurulu toplantısında alınan kararla yeni İlahiyat Fakültesi konferans salonuna verildi.

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim dalında görevli Doç. Dr. Üyesi Arslan; 2013 yılından buyana üniversiteye önemli katkılar sundu; alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda makale ve bildiri ile de bilim dünyasına eserler bıraktı. Fakülte Dekan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunan Arslan, 5 Aralık 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuya ilişkin açıklamasında, "Değerli hocalarımızdan Doç. Dr. Arslan'ın ölümünün ailesi ve yakınları başta olmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesini derin üzüntü içerisine soktuğunu, kendisinin adının bundan böyle yeni İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yaşatılacağını ifade ederek, "Değerli hocamıza, kurum kültürümüz ve kimliğimize olan katkıları için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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