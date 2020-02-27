(ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
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(ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın arşiv görüntüleri YALOVA - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

27.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:59
(ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Belediye Başkanı 'ın arşiv görüntüleri YALOVA - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: (ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
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