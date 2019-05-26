(ARŞİV) Oyuncu Eşref Kolçak yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kolçak, burada hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: AA