IHAAW003413-SIY/16-07-2018

- Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. 16.07.2018 00: 34: 13 TSI

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