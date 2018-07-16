Arşiv Hizmet ve Faaliyetlerini Düzenlemek ve Kamuda Belge Yönetimini Sağlamak Üzere...

Arşiv Hizmet ve Faaliyetlerini Düzenlemek ve Kamuda Belge Yönetimini Sağlamak Üzere...

IHAAW003413-SIY/16-07-2018 - Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu.

Arşiv Hizmet ve Faaliyetlerini Düzenlemek ve Kamuda Belge Yönetimini Sağlamak Üzere...

IHAAW003413-SIY/16-07-2018

- Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. 16.07.2018 00: 34: 13 TSI
NNNN - ANKARA

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