Arsenal, Yeni Transfer Lacazette'yi Tarkan'ın Şarkısıyla Duyurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız golcü Alexandre Lacazette'i kadrosuna kattı.

1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez ligi ilk 4'ün dışında tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Arsenal, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Sead Kolasinac'ın ardından forvet hattına önemli bir transfer gerçekleştirdi.

TRANSFERİ TARKAN'IN ŞARKISIYLA DUYURDULAR

Arsenal tarihinin en pahalı transferi olan Lacazette için İngiliz ekibinin hazırladığı videoyu izleyen Türk futbolseverler şaşkınlık yaşadı.

Londra ekibi yayınladığı klipte Tarkan'ın "Cuppa" şarkısından melodiler kullanıldı.