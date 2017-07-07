Arsenal'den Mertesacker'e Yeni Görev
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Alman oyuncusu Per Mertesacker'in gelecek sezondan itibaren akademinin başına geçeceğini duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Alman oyuncusu Per Mertesacker'in gelecek sezondan itibaren akademinin başına geçeceğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takım kaptanlığını da üstlenen 32 yaşındaki savunma oyuncusunun 2017-2018 sezonunun ardından Arsenal Akademi'de görev yapacağı bildirildi.
Başkent ekibinin 2011'de Alman temsilcisi Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Mertesacker, kırmızı-beyazlı formayla 209 karşılaşmaya çıktı.
Geride kalan sezonda diz sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Alman oyuncu, Arsenal ile 3 İngiltere Federasyon Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu elde etti.
Mertesacker, 104 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.