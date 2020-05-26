Arpaçay Belediyesi bayramda sokak hayvanlarını unutmadı Arpaçay Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bayramın 3'üncü gününde de belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Arpaçay Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bayramın 3'üncü gününde de belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın talimatıyla bayramın 3'üncü gününde de sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçları karşılandı. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yiyecek bulmakta zorlanacağı düşünülen sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye personelleri ve gönüllü öğretmenlerle birlikte park, bahçe ve caddelerdeki sokak hayvanları için yiyecek bırakılarak beslenmelerine yardımcı olundu. Arpaçay Belediyesi personeli ilçe genelinde cadde, park ve sokaklarda belirlenen noktalara yiyecek bırakarak, sokak hayvanlarının kısa sürede yiyecek bulmalarına imkan sağlandı. - KARS

Kaynak: İHA