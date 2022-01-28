Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Osmanlı döneminden kalma Ethem Bey Camisi ülkenin kültürel mirasında ön plana çıkıyor.