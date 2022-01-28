Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi - Haberler
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi

AA, Olsi Shehu - Güncel
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Osmanlı döneminden kalma Ethem Bey Camisi ülkenin kültürel mirasında ön plana çıkıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Osmanlı döneminden kalma Ethem Bey Camisi ülkenin kültürel mirasında ön plana çıkıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi

AA / Olsi Shehu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tiran, TİKA, Güncel, Haber

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