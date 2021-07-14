Arnavutluk'ta Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutluk'ta Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi

Arnavutluk'ta Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Furkan Abdula - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu'nun yer aldığı konferansa öğrenci, kursiyer ve davetliler katıldı.

Kartallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik olduğunu belirterek, "Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerimiz genellikle Türk dili tarihini yani Türkçenin hangi dönemlerden başladığını, ilk eserlerinin neler olduğunu, hangi tarihte yazıldığını pek bilmiyorlardı." dedi.

Öğrencilere, bugünkü Türkçeyi konuşanların aslında Oğuz Türkleri olduğunu anlatmaya çalıştığını aktaran Kartallıoğlu, etkinlikte yabancı dil öğretiminde kullanılmak üzere bazı materyalleri de tanıttığını söyledi.

Kartallıoğlu, "Bu konferansta Türklerin ilk yazılı belgelerinden, onların bulunduğu Moğolistan bölgesinden bahsettim. İlk yazılı belgelerle ilgili fotoğraflar gösterdim. İlk kullandığımız alfabenin neye benzediğini anlattım. Daha sonra Türk dili tarihinin günümüze kadar olan serüvenini, macerasını onların anlayabileceği bir dilde basit Türkçe ile anlatmaya çalıştım." dedi

Arnavut dili ve tarihi üzerine çalışan araştırma görevlilerinin gerçekleştirdiği sunumun da faydalı olduğunu dile getiren Kartallıoğlu, "Özellikle dersi dinleyen Türkçe öğretmenleri, özellikle yerel Türkçe öğretmenleri için bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman hazırlanmış materyallerden ziyade Türkçe okutmanlarının kendilerinin de bazı materyalleri kullanarak Türkçe öğretmeleri gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutluk'ta Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:01:13. #1.15#

title