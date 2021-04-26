- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor
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- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor

İhlas Haber Ajansı / MALİK HASA - Haberler | Güncel

- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor Arnavutluk'ta yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre seçimlerde koalisyonların dışında iktidardaki Sosyalist Parti seçimleri önde götürüyor.

- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor

TİRAN - Arnavutluk'ta yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre seçimlerde koalisyonların dışında iktidardaki Sosyalist Parti seçimleri önde götürüyor.

Arnavutluk'ta genel seçimler için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başlamış, korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen seçimlerde ilk kez başkent Tiran'da elektronik sistemle oy verilmişti. Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 3 milyon 588 bin 869 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yurt dışında yaşayan seçmen sayısının yüksek olması nedeniyle seçime katılım oranının yüzde 48,5 olduğu bildirdi. 5 bin 199 seçim merkezinde oy kullanılan ülkede Covid-19 hastaları önlemler çerçevesinde oy kullanmadı.

Seçimler de oy verme işlemi yerel saatle 19: 00'da sona ererken, bazı seçim merkezlerinde kimlik kartı okuma makinelerindeki sorunlardan dolayı geç başlayan seçim sürecinde kayda değer bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

İktidar partisi seçimi önde götürüyor

Sandıkların kapanması ile Euronews Albania ile MRB'nin ortaklaşa düzenlediği sandık çıkış anketine göre, mevcut iktidar partisi Sosyalist Parti'nin 68-72 milletvekili çıkarak seçimi kazanması bekleniyor. Ankete göre, ana muhalefet partisi olan Demokrat Partisi 60-64 milletvekili ile ikinci sırada, Entegrasyon Sosyalist Hareketi 6-8 milletvekili ile üçüncü sırada ve Sosyal Demokrat Parti 1-2 milletvekili ile dördüncü sırada yer alıyor.

Anonio Notos ve Oranews ortaklaşa düzenlediği sandık çıkış anketine göre ise, PS 68-72 milletvekili ile birinci sırada yer alırken, ana muhalefet partisi PD 64-68 milletvekili ile ikinci sırada, LSİ 3-5 milletvekili ile üçüncü sırada, PSD 1-2 milletvekili ile dördüncü sırada bulunuyor.

"Bu seçimlerden kazanan Arnavutluk çıkmalı"

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından parti merkezinden açıklama yapan Başbakan Edi Rama, halk oy verme hakkını kullandığını artık bundan sonrası sayım yapacak olan sorumluların elinde olduğunu belirtti. Rama, "Moral ve kanuni görevimiz kutularda olan bütün oyları saymak" ifadelerini kullanarak, "Sadece kazanmak istemiyoruz. Bu harika gün olduğu gibi seçimin de iyi gitmesini istiyoruz. Bu seçimlerden kazanan Arnavutluk çıkmalı" dedi.

PD seçimi kazandığından emin

PD Başkanı Lulzim Basha ise parti merkezinde yaptığı açıklamada, sayım yapanların bu prosedürleri layıkıyla yapacağını ifade ederek, seçimlerin sonunda Arnavutluk'un kazanacağını belirtti. Basha, seçimi kazandıklarına emin olduğunu vurguladı.

Adayların yüzde 39,76'sı kadınlardan oluşuyor

En büyük muhalefet partisi Demokratik Parti ve beraberindeki 13 parti Demokratik Parti-Değişim İttifakı adı altındaki koalisyonla seçimlere katılmış, 4 partiden oluşan Halk Birliği İttifakı-Göç-Umut Saati ve Muhafazakarlar koalisyon olarak seçimde yarıştı. Seçimlerde koalisyonların dışında iktidardaki Sosyalist Parti'nin de yer aldığı 10 siyasi parti ile 5 bağımsız aday seçimlerde tek başına yer aldı.

Meclisteki 140 koltuk için bin 841 aday seçimde yarışırken, adayların yüzde 39,76'sı kadınlardan oluşuyor.

- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor
- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor
- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor
- Arnavutluk'ta sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MALİK HASA

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