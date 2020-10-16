Arnavutluk'ta maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uygulandı
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Arnavutluk'ta maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uygulandı

16.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:19
Arnavutluk'ta maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uygulandı

Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açık alanlarda da maske takma zorunluluğunun 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girmesinin ardından bazı milletvekillerine cezai işlem uygulandı.

Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açık alanlarda da maske takma zorunluluğunun 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girmesinin ardından bazı milletvekillerine cezai işlem uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Arnavutluk meclisi önünde bekleyen bir grup emniyet mensubunun, maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uyguladığı görüldü.

Bu kapsamda, meclis çıkışında maske takmayan 3 milletvekili çıkışta polisleri görünce yanlarında bulundurdukları maskeyi takmaya çalıştı.

Buna rağmen, milletvekilleri Florenc Spaho, Alban Zeneli ve Kujtim Gjuzi verilen cezadan kurtulamadı.

Arnavutluk'ta şu ana kadar toplam 16 bin 212 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan toplam 439 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 864 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula

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