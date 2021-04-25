Arnavutluk'ta halk genel seçim için sandık başında
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Arnavutluk'ta halk genel seçim için sandık başında

Arnavutluk'ta halk genel seçim için sandık başında
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Arnavutluk'ta seçmenler genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Arnavutluk'ta seçmenler genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin devam ettiği ülkede, kayıtlı 3 milyon 588 bin 869 seçmen, 5 bin 199 seçim merkezinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Ülkedeki 140 sandalyeli meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Merkez Seçim Komisyonuna göre, seçime iki koalisyon katılacak. Ülkedeki en büyük muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti (PD) öncülüğündeki 13 parti, Demokratik Parti-Değişim için İttifak Koalisyonunu oluştururken dört partiden oluşan Halk Birliği İttifakı-Göç-Umut Saati ve Muhafazakarlar (ABEOK) diğer koalisyon partisi olarak öne çıkıyor.

Koalisyonların dışında aralarında iktidardaki Sosyalist Partinin (PS) de yer aldığı 10 siyasi parti ile 5 bağımsız aday da yarışacak. Seçimde yüzde 40'a yakınını kadınların oluşturduğu 1841 milletvekili adayı yarışacak.

Arnavutluk Meclisinde birkaç yıl süren çalışmalar sonucunda 2020 yılında tamamlanan seçim reformuna göre milletvekili seçimi için bölgesel rekabet ile orantılı sistem ve ülke düzeyinde yüzde 1'lik ulusal baraj uygulanacak. Yeni sistemde seçmenler partinin yanı sıra istedikleri adaya da oy verebilecek.

Maske, sosyal mesafe ve toplanma yasağı gibi mevcut salgın önlemlerinin geçerli olacağı seçim gününde 22.00 ile 06.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bu seçimde, yeni seçim sistemi ile başkent Tiran'daki pilot uygulama olan elektronik oy kullanımı ve sayımı, yenilikler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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