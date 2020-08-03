Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Türkiye-Arnavutluk mali-askeri iş birliği anlaşmasını onayladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Türkiye-Arnavutluk mali-askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Arnavutluk ile Türkiye arasında imzalanan mali ve askeri iş birliğini kapsayan ve geçen ay Arnavutluk Meclisinde kabul edilen yasaya ilişkin kararnameyi onayladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Türkiye-Arnavutluk mali-askeri iş birliği anlaşmasını onayladı
03.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:26

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Arnavutluk ile Türkiye arasında imzalanan mali ve askeri iş birliğini kapsayan ve geçen ay Arnavutluk Meclisinde kabul edilen yasaya ilişkin kararnameyi onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine yaptığı doğrudan katkılar aracılığıyla Arnavutluk Cumhuriyeti'yle istikrarlı ilişkileri desteklemek adına yıllardır devam eden iradesini yansıttığı bildirildi.

Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma ile askeri amaçlarla hizmet ve mal alımı için mali katkı sağlanmaktadır. Böylece, Arnavutluk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin daha da artmasına etki edilmekte." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Anlaşmanın Türkiye ile var olan iş birliği ve dostluk kapsamında gerçekleştiği ve istikrarlı dostane ilişkiler çerçevesinde askeri iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Anlaşmayla Türkiye'den hibe şeklinde finansman alınması ve bu finansmanın askeri amaçlı hizmetlerin satın alınması için kullanılması hedefleniyor.

Bahse konu anlaşma, bu yıl 24 Ocak ve 24 Şubat tarihlerinde iki ülke tarafından imzalandı. Arnavutluk Meclisi, 23 Temmuz'da anlaşmayı kabul etti. Cumhurbaşkanının onayının ardından anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye ile Arnavutluk'un savunma bakanlıkları arasında Şubat 2020'de de Savunma İş Birliği Planı imzalandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Ekonomi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu Spor
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Bakan Koca'nın 'Vaka az' dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı
Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı
Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü
Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü
Minibüsçü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı
Minibüsçü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmeyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmeyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Arduç Demet Akalın Kerem Bursin İzzet Yıldızhan
Spor Beto Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Instagram
Şu an buradasınız: Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Türkiye-Arnavutluk mali-askeri iş birliği anlaşmasını onayladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 17:59:21. #1.15#
title