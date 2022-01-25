Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Saat 10.00 sıralarında hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.