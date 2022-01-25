Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi - Haberler
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Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler.

Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Saat 10.00 sıralarında hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Arnavutköy Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Güncel, Haber

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