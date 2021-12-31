Son dakika haberleri | Arnavutköy'deki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi Hadımköy istikametinde seyreden Z.Y.'nin kullandığı tır, önünde ilerleyen 34 LEM 863 plakalı F.K.'nin idaresindeki servis minibüsüne çarptı.
Minibüs, çarpmanın etkisiyle A.B'nin kullandığı önünde ilerleyen otomobile çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgede oluşan trafik, normale döndü.