Arnavutköy'de yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir ediliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, camilerde misafir ediliyor.

Arnavutköy Müftülüğünün yazısı üzerine imamlar, camileri kapatmayarak yollarda kalan vatandaşları misafir etti.

Başta Haraççı, Karlıbayır, Hadımköy, Ömerli, Boğazköy, Taşoluk, Arnavutköy Merkez ve Bolluca olmak üzere güzergah üzerindeki camilerde yaklaşık 1000 vatandaş misafir ediliyor.

Sağlık durumu iyi olmayanlar ise cami imamlarının ve cami derneği üyelerinin evlerine götürüldü.

Camilere alınan vatandaşlara çorba, yemek ve çay ikramı yapıldı.