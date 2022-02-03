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ARNAVUTKÖY'DE YOLA TOPRAK KAYDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'DE YOLA TOPRAK KAYDI

ARNAVUTKÖY'de toprak yığını yola kaydı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de toprak yığını yola kaydı.

Olay bugün saat 14.45 sıralarında Arnavutköy ? Sultangazi yolu Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde toprak yola kaydı. Yola kaya parçaları ve toprak yığıldı. Olay sırasında otoyoldan hiçbir araç geçmemesi olası kazanın önüne geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun iki şeridi tedbir amaçlı kapatıldı ekipler çalışma başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE YOLA TOPRAK KAYDI

ARNAVUTKÖY'DE YOLA TOPRAK KAYDI

ARNAVUTKÖY'DE YOLA TOPRAK KAYDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arnavutköy Devlet Hastanesi, Sultangazi, Güncel, Haber

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