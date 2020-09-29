Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sonrası Arnavutköy'deki semt pazarı sele teslim oldu
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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sonrası Arnavutköy'deki semt pazarı sele teslim oldu

29.09.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:28

İstanbul için yapılan "sarı kod"lu uyarıdan sonra başlayan sağanak yağış, Arnavutköy'de sele neden oldu. Semt pazarını sel basarken o anlar kameralarca kaydedildi.

Meteoroloji'nin "sarı kod"la yaptığı yağış uyarısından sonra Arnavutköy'de sel meydana geldi. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

PAZARI SEL BASTI

Meteoroloji'nin Avrupa yakası için yaptığı "sarı kod" uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ "SARI KOD"LA UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen sağanak yağış ile ilgili sarı kod ile uyarı yapmış, açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün 11:00-12:30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa Yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sonrası Arnavutköy'deki semt pazarı sele teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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