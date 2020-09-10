Gün boyu süren koronavirüs denetimleri biter bitmez minibüsler yine tıka basa doldu Arnavutköy'de gün boyu süren koronavirüs kapsamındaki denetimler biter bitmez bazı minibüslerin tıka basa dolması pes dedirtti.

İstanbul Arnavutköy'de gün boyu süren denetimlerin bitmesinin ardında bazı minibüsler tıka basa doldu. Koronavirüsün son dönemde artış göstermesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'de toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmayacağını belirtmişti.

ADETA ÜST ÜSTE SEYAHAT EDİLİYOR

Arnavutköy'de kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün katıldığı toplu taşıma araçları üzerindeki koronavirüs denetimleri gün boyu devam etmişti. Denetimler biter bitmez yolcu minibüslerinde kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Denetimlerden hemen sonra Arnavutköy - İmrahor seferini çeken bir minibüste vatandaşların üst üste seyahat etmeleri başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA