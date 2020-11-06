Arnavutköy'de tamirat için çıktığı ahırın çatısından düşüp, yaralandı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY'de tadilat için çıktığı ahırın çatısından düşen adam yaralandı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY'de tadilat için çıktığı ahırın çatısından düşen adam yaralandı.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Asır Sokakta meydana geldi. Zeki Kurt, ahırında bulunan hayvanların yağmur nedeniyle ıslanmaması için ahırın çatısında tadilat yapmak istedi. Yağan yağmurla kayganlaşan çatıda dengesini kaybeden Zeki Kurt, sırt üstü yere düştü. Kurt'un yardımına önce ailesi koştu. Yaralının üzerine evden getirdikleri battaniyeyi örten yakınları, Zeki Kurt'un vücudunu sıcak tutmaya çalıştı. Sırtında ve bacaklarında şiddetli ağrı hisseden Kurt'u düştüğü yerden çıkaramayan yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Zeki Kurt'u düştüğü yeden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri daha sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı