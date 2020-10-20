ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN GENÇ KIZLARA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
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ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN GENÇ KIZLARA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

20.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:18
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN GENÇ KIZLARA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza otomobil çarptı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Habipler Yolu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Otobüsten inen 4 genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti. Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını arttırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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