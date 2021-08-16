ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI

ARNAVUTKÖY'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam sat 20.30'da Arnavutköy Taşoluk Mesire Alanı yolunda yaşandı. Piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu Cihan Han yönetimindeki 34 LR 5945 plakalı minibüs, Zülfü Demirbağ Caddesi'nde karşı yönden gelen Kadirhan Okutur yönetimindeki 34 GVJ 58 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüsteki 6 kişi ve otomobilin sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da büyük hasar oluştu. Yaralıların yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine kaza alanına çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Minibüsteki 7 kişinin taburcu olduğu, otomobil sürücüsü Okutur'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı