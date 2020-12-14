Arnavutköy'de mahsur kaldığı inşaattan kurtarılan kedi üçüncü kattan atladı
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Arnavutköy'de mahsur kaldığı inşaattan kurtarılan kedi üçüncü kattan atladı

14.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:04
Arnavutköy'de mahsur kaldığı inşaattan kurtarılan kedi üçüncü kattan atladı

ARNAVUTKÖY'de inşaatta mahsur kalan kedi, itfaiyenin de yardımıyla vatandaş tarafından kurtarıldı.

ARNAVUTKÖY'de inşaatta mahsur kalan kedi, itfaiyenin de yardımıyla vatandaş tarafından kurtarıldı. Ancak vatandaşın kucağından kaçan kedi, inşaatın üçüncü katından atladı, mahallelinin endişeli ve şaşkın bakışları arasında koşarak gözden kayboldu.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında inşaatın çatısında mahsur kalan kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin de yardımıyla bir vatandaş tarafından kedi kurtarıldı. Kurtarılan kediyi kucağına alan vatandaş, üçüncü katın inşaatının pencere kısmına geldiğinde kedi bir anda vatandaşın kucağından yere atladı. Kedi, mahallelinin endişeli ve şaşkın bakışları arasında koşarak gözden kayboldu.

"HAYVAN 2-3 GÜNDÜR ORADA, BAĞIRIP DURUYORDU" 

Kediyi kurtaran vatandaş, "İki günden beri çatı üzerinde duruyor, belki üç gündür. Çıktık kurtardık, atladı" dedi. Başka bir mahalle sakini ise kedinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Mahalleli olarak itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelmeden önce bu delikanlı çıktı, itfaiye ile kurtardı. Hayvan 2-3 gündür orada, bağırıp duruyordu. Ben de dün akşam çocuklardan duydum. Duyarsızlık galiba kimse itfaiyeyi aramamış o da bir canlı neticede. Şu an orada mahallenin koyduğu mama kapları var, orada karnını doyuruyor" diye konuştu. 


- İstanbul
Arnavutköy'de mahsur kaldığı inşaattan kurtarılan kedi üçüncü kattan atladı
Arnavutköy'de mahsur kaldığı inşaattan kurtarılan kedi üçüncü kattan atladı
Arnavutköy'de mahsur kaldığı inşaattan kurtarılan kedi üçüncü kattan atladı
Arnavutköy'de mahsur kaldığı inşaattan kurtarılan kedi üçüncü kattan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün

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