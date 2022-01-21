Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı - Haberler
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Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralıİSTANBUL Arnavutköy Sultangazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

İSTANBUL Arnavutköy Sultangazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 08.15 Sıralarında Arnavutköy - Sultangazi çevre yolu Arnavutköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre 34 AAR 618 plakalı araç sürücüsü Mesher M. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil seyir halinde olan Erdem Aslan yönetimindeki 34 YFE 04 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil de bulunan Erdem Aslan yaşamını yitirirken araçlarda bulunan Ü.E., M.D. ve araç sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin incelemesinin ardından araçlar yoldan çekici yardımı ile çekilerek trafik açıldı

Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Arnavutköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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