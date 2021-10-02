Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti.

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde Arnavutköy Kayabaşı yolunun Boğazköy ışıklar Mevkiinde meydana geldi. Boğazköy'den Eski Edirne Asfaltına geçmeye çalışan Furkan D. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Suriye uyruklu Yusuf Hacıyusuf (24)'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Trafikteki diğer sürücülerin yardıma koştuğu yaralı motosikletli haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsü Hacıyusuf'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Haberler
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