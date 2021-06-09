ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARI DENETLENDİ
ARNAVUTKÖY'de trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı.
ARNAVUTKÖY'de trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Hafriyat kamyonlarını tek tek durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti. Araç muayenesi, branda, tonaj kontrolü yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.
Görüntü dökümü:------------------------Kamyonların durdurulması-Ekiplerin şoförleri sorgulaması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı