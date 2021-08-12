Arnavutköy'de freni patlayan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı
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Arnavutköy'de freni patlayan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı

Arnavutköy'de freni patlayan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de kumaş yüklü kamyonet, freni boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerelere çarpıp yan yattı.

Arnavutköy'de kumaş yüklü kamyonet, freni boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerelere çarpıp yan yattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy-Dursunköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Murat S. yönetimindeki 34 EJ 1444 plakalı kumaş yüklü kamyonet, freni boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazayı sürücü Murat S. hafif yaralı olarak atlatırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yolu bir süre trafiğe kapatarak yan yatan araçla ilgili çalışma yaparken, hafif yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yoldaki trafik ise normale döndü. - İSTANBUL

Arnavutköy'de freni patlayan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı
Arnavutköy'de freni patlayan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı
Arnavutköy'de freni patlayan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de freni patlayan kamyonet bariyerlere çarparak yan yattı - Haberler
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