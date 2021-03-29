Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
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Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de freni boşalan kamyondan atlayan şoför, mezarlık duvarı ile kamyon arasında kalarak feci şekilde can verdi.

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Arnavutköy'de saat 15.00'te Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen olayda, 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü M.Z.Balkaya (49) seyir halindeyken aracın freninin patladığını fark etti. Bunun üzerine şoför, durmayan kamyondan dışarı atladı.

KAMYON VE MEZARLIK DUVARI ARASINDA SIKIŞTI

Şoför, kamyon ile mezarlık duvarı arasında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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