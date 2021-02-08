Arnavutköy'de elektrik direklerine devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol üzerindeki elektrik direklerinin üzerine devrildi Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.15 sıralarında 29 Ekim Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DOC 833 kamyon, sürücüsü Eren Yıldız'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yatarak yol kenarındaki elektrik direklerinin üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, sürücü Eren Yıldız kullandığı kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda sıkışan sürücüyü kurtarmayı başardı.

Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci