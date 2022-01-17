ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY Yassıören'de seyir halinde olan TIR sürücüsü kalp krizi geçirdi.

–ARNAVUTKÖY Yassıören'de seyir halinde olan TIR sürücüsü kalp krizi geçirdi. Yoldan çıkan TIR, yan yatıp sürüklendi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Arnavutköy Yassıören Hadımköy Caddesi'nde meydana geldi. Esenyurt'tan aldığı yükle Akpınar Sanayi Sitesi'ne giden 07 TAP 44 plakalı TIR sürücüsü Mehmet Algül iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı TIR, yoldan çıkarak çayırlık alana devrildi. Sürücü Algül, devrilen TIR'ın içinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı Kazanın meydana geldiği bölgede bir süre Hadımköy Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Görüntü dökümü:

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Devrilen TIR'ın havadan görüntüsü

Ceset torbasından görüntü

Tabutun taşınması

Kaza yerinden genel görüntüler


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