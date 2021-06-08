ARNAVUTKÖY'DE ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONUNA KEPÇEYLE MÜDAHALE
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ARNAVUTKÖY'DE ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONUNA KEPÇEYLE MÜDAHALE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY Bolluca Döküm Sahası'nda hafriyat kamyonunda çıkan yangına kepçeyle kum dökülerek müdahale edildi.

ARNAVUTKÖY Bolluca Döküm Sahası'nda hafriyat kamyonunda çıkan yangına kepçeyle kum dökülerek müdahale edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki Bolluca Döküm Sahası'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hafriyat kamyonlarından birinde yangın çıktı. Sahada çalışanların müdahale etmesine rağmen yangın büyüdü ve kamyonu sardı. Alev topuna dönen kamyon için itfaiye ekiplerine haber verildi. O sırada döküm sahasında bulunan kepçeyle kamyona kum dökerek müdahale edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığı sırada kamyonda olan şoförün son anda kamyondan kendini dışarı attığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan şoför ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONUNA KEPÇEYLE MÜDAHALE
ARNAVUTKÖY'DE ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONUNA KEPÇEYLE MÜDAHALE
ARNAVUTKÖY'DE ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONUNA KEPÇEYLE MÜDAHALE
ARNAVUTKÖY'DE ALEV TOPUNA DÖNEN HAFRİYAT KAMYONUNA KEPÇEYLE MÜDAHALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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