ARNAVUTKÖY'DE 2021'DE HAFRİYAT KAMYONLARINA DENETİMLER 290 BİN LİRA CEZA YAZILDI

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yapılan denetimlerde 657 kamyon şoförüne 290 bin lira ceza yazıldı. 19 hafriyat kamyonu trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak 2021 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde sürücülere ceza yağdı. Toplam 2 bin 19 hafriyat kamyonu kontrol edildi.

657 hafriyat kamyonuna ceza yazıldı

Tonaj aşımı, branda takmama, tartı kontrolüne girmeme, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma gibi çok sayıda trafik ceza maddelerinden toplam 657 hafriyat kamyonuna yaklaşık 290 bin lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 19 hafriyat kamyonu trafikten men edildi.

BU CEZALARI ŞOFÖRLERE DEĞİL FİRMALARA YAZALIM

Denetimlerin bugün yapıldığı adres Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı oldu. Denetlenen 25 hafriyat kamyonundan 21 tanesine cezai işlem uygulandı. Ceza yazılan kamyon sürücülerinden Fahrettin Eren, Ben 22 yıldır kamyon şoförüyüm. Tüp yerinde olmadığı için bana ceza yazıldı. Bu araç muayeneden geçiyor. Madem yerinde değil muayeneden nasıl geçiyor. O zaman cezayı bana yazmayın firmaya yazın. Bu aracın sahibi ben değilim. Ceza niye bana yazılıyor. Lütfen bu cezaları şoförlere değil firmalara yazalım dedi.