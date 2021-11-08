Biri çıktı, diğeri girdi! 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı

Arnavutköy'deki bir kuruyemiş dükkanı sadece dakikalar arayla tırnakçıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, kasiyerin kafasını karıştırarak aldıkları paralarla kayıplara karıştı.

TOPLAMDA 800 LİRA DOLANDIRDILAR

Kuruyemiş dükkanına giren 2 kişi, kuruyemiş almak istediklerini söyledi. Dükkanında çalışan kasiyerin kafasını karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 2 kişi, 2 dakika içinde kasiyeri 800 lira dolandırdı.

"200 LİRAYI ÇEKİP, YENİDEN 5 LİRA UZATTI"

İş yeri sahibi Yusuf Kaya "Toplamda 3 kişiler. Dükkana geldiler hepsi birer parça ürün aldılar. 5-10 liralık. Bir elemanımızı çekirdek doldurmak için çağırıyor. Diğerde kasaya gidiyor. 200 lirayı uzatıyor sonra 200 lirayı geri çekip 5 lira uzatıyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor" diye konuştu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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