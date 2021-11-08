Biri çıktı, diğeri girdi! 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
İstanbul Arnavutköy'deki bir kuruyemişçinin kasiyeri, 2 dakika içerisinde 2 farklı tırnakçı tarafından dolandırıldı. Şahıslar kasadan toplamda 800 lira aldı.
Arnavutköy'deki bir kuruyemiş dükkanı sadece dakikalar arayla tırnakçıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, kasiyerin kafasını karıştırarak aldıkları paralarla kayıplara karıştı.
TOPLAMDA 800 LİRA DOLANDIRDILAR
Kuruyemiş dükkanına giren 2 kişi, kuruyemiş almak istediklerini söyledi. Dükkanında çalışan kasiyerin kafasını karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 2 kişi, 2 dakika içinde kasiyeri 800 lira dolandırdı.
"200 LİRAYI ÇEKİP, YENİDEN 5 LİRA UZATTI"
İş yeri sahibi Yusuf Kaya "Toplamda 3 kişiler. Dükkana geldiler hepsi birer parça ürün aldılar. 5-10 liralık. Bir elemanımızı çekirdek doldurmak için çağırıyor. Diğerde kasaya gidiyor. 200 lirayı uzatıyor sonra 200 lirayı geri çekip 5 lira uzatıyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor" diye konuştu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.