Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 oğlu yaralandı
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Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 oğlu yaralandı

Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 oğlu yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de iki otomobil çarpıştı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de iki otomobil çarpıştı. Kazada aynı otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı. 

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Çilingir yolunda meydana geldi. Muammer Koç yönetimindeki 34 AB 646 plakalı otomobil, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, Dolmabahçe Caddesi'nden gelen 41 ET 838 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde karı-koca ve 2 çocuğun olduğu otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, Muammer Koç yönetimindeki otomobil ise yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza sonrası 41 ET 838 plakalı otomobil içerisinde sıkışan ve hamile olduğu iddia edilen kadının yardımına çevredekiler koştu. 2 çocuğun hafif şekilde yaralandığı kazada araç içinde sıkışan kadını haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kadın, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hafif şekilde yaralanan 2 çocuk ise yine ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 AB 646 plakalı otomobil sürücüsü Muammer Koç, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, kavşağa kontrolsüz ve hızlı giren diğer otomobil ile çarpıştıklarını söyledi. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulduklarını söyleyen Koç, "Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildik. Çarpmasak belki de takla atacaktık. Biz kazayı ufak sıyrıklarla atlattık ancak diğer araçtaki hanımefendi araç içinde sıkıştı maalesef. Burası kontrolsüz bir kavşak, sürekli kazalar yaşanıyor burada. Bugün de maalesef biz kaza yaptık. Işık yok, aydınlatma yok. Yetkililerden bu caddeyi aydınlatmalarını istiyoruz" dedi. Kaza sonrası Arnavutköy - Çilingir yolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazaya karışan otomobillerin çekicilerle olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

 


Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 oğlu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 oğlu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 oğlu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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