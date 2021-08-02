Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı Yaralı anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik aksadı Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Yaralı anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik aksadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralı anne ile 2 çocuğu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Çilingir yolunda meydana geldi. Muammer Koç yönetimindeki 34 AB 646 plakalı otomobil, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, Dolmabahçe Caddesi'nden gelen 41 ET 838 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde karı-koca ve 2 çocuğun olduğu otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, Muammer Koç yönetimindeki otomobil ise yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza sonrası 41 ET 838 plakalı otomobil içerisinde sıkışan ve hamile olduğu iddia edilen kadının yardımına çevredekiler koştu. 2 çocuğun hafif şekilde yaralandığı kazada araç içinde sıkışan kadını olay gelen itfaiye ekipleri çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 2 çocuk ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Muammer Koç, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, kavşağa kontrolsüz ve hızlı giren diğer otomobil ile çarpıştıklarını söyledi. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulduklarını söyleyen Koç, "Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildik. Çarpmasak belki de takla atacaktık. Biz kazayı ufak sıyrıklarla atlattık ancak diğer araçtaki hanımefendi araç içinde sıkıştı maalesef.

Burası kontrolsüz bir kavşak, sürekli kazalar yaşanıyor burada. Bugün de maalesef biz kaza yaptık. Işık yok, aydınlatma yok. Yetkililerden bu caddeyi aydınlatmalarını istiyoruz" dedi.

Kaza sonrası Arnavutköy - Çilingir yolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazaya karışan otomobillerin çekicilerle olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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